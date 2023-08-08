سلسلة realme 11 Pro متوفرة الآن: هواتف مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم بأقل من 1500 ريال سعودي

هل أنت مستعد للانطلاق في رحلة جديدة مع هاتف ذكي يعيد تعريف الابتكار ويطور تجربتك اليومية؟ يأتي هاتف realme 11 Pro + 5G مزودًا بكاميرا OIS بدقة 200 ميجابكسل وشحن فائق السرعة بقوة 100 وات وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، مما يمكنك من الاستمتاع بميزات تقنية رائدة دون الحاجة لإنفاق مبالغ باهظة. يهدف هذا الهاتف لتقديم أداء ممتاز في فئة النطاق المتوسط للهواتف الذكية. كما يأتي بتصميم جلدي فاخر صممه المصمم السابق في غوتشي، ماتيو مينوتو، لإضافة لمسة في غاية الأناقة للجهاز.
يمكنك الآن الحصول على هاتف Realme 11 Pro + 5G بسعر 1499 ريال سعودي (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) وهاتف Realme 11 Pro 5G بسعر 1199 ريال سعودي (8 جيجابايت + 256 جيجابايت) من متاجر جرير، إكسترا، نون، عصر الجوال في المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
كاميرا realme 11 Pro + 5G هي الأفضل في فئتها، حيث توفر دقة 200 ميجابكسل مع تقنية OIS SuperZoom التي تسمح لك بالتقاط صور بتفاصيل استثنائية وجودة عالية. تمكنك التقنية من التركيز بسهولة على الأجسام والمشاهد بدقة، مما يمنحك صورًا واضحة وحيوية.
تضمن وظيفة الزوم أحادي العدسة في هاتف Realme 11 Pro + 5G التقاط صور ذات دقة عالية دون فقدان التفاصيل عند التكبير، كما تتيح لك تقنية التكبير التلقائي والوضع الرأسي 2x لالتقاط صور محترفة بكل سهولة.
لا تقلق بشأن مشكلة الشحن، فهاتف Realme 11 Pro + 5G مزود بتقنية شحن SUPERVOOC بقوة 100 واط، وبفضلها يمكنك شحن البطارية بالكامل في 26 دقيقة فقط. تتميز البطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخدامًا طويلًا ومستمرًا دون قلق من نفاد الشحن.
تتميز شاشة العرض منحنية الحواف بحجم 6.7 بوصة وتردد 2160 هرتز في هاتف Realme 11 Pro + 5G بتقديم تجربة بصرية راقية ومتميزة. ويتميز التصميم الجلدي النباتي الفاخر بتوقيع المصمم المبدع السابق في غوتشي، ماتيو مينوتو.
يتوفر هاتف realme 11 Pro في نسختين، وهي realme 11 Pro + 5G بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، والنسخة الأخرى هي realme 11 Pro 5G بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. هذا يتيح للمستخدمين اختيار النموذج الذي يتناسب مع احتياجاتهم واستخدامهم اليومي.
تتميز سلسلة realme 11 Pro بتجهيزات قوية، فهي تعتمد على مجموعة شرائح MediaTek 6nm Dimensity 7050 5G المتقدمة ووحدة معالجة الرسومات Mali-G68، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، مما يمنحك مساحة كبيرة لتخزين محتوى الوسائط المتعددة والتطبيقات والملفات بدون قلق من النفاد.
تم تجهيز كلا الطرازين Pro Plus وPro، ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يمنحك فترات استخدام طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر. وقد حصلت هذه البطارية على شهادة TUV SUD للحصول على تصنيف طلاقة لمدة 48 شهرًا من الفئة A، مع ضمان لمدة أربع سنوات خالية من التأخير.
يقدم هاتف realme 11 Pro 5G ميزات استثنائية وبأسعار مناسبة. يتميز هذا الهاتف بتصميم جلدي فاخر مُستوحى من النباتات على مستوى Pro+، وشاشة منحنية بتردد 2160 هرتز للرؤية الأكثر وضوحًا. بفضل معالج Dimensity 7050 5G، يوفر realme 11 Pro 5G أداءً استثنائيًا يُلبي بسهولة احتياجات الألعاب والتطبيقات المتعددة.
تدوم البطارية طويلاً، حيث يمكنك شحنها بالكامل في 47 دقيقة فقط باستخدام تقنية 67W SUPERVOOC Charge . ويتميز هاتف realme 11 Pro 5G بمكبرات صوت Dolby Atmos المزدوجة وماسح بصمات الأصابع في الشاشة وAntenna Array Matrix 2.0، مما يعزز قوة إشارة الشبكة ويوفر تجربة استخدام متميزة.
تأتي سلسلة realme 11 Pro بثلاثة ألوان رائعة: البيج المشرق، ولون الواحة الأخضر، والأسود النجمي، لتلائم ذوقك الشخصي وتضفي لمسة من الأناقة على جهازك.
لا تفوت الفرصة لاكتشاف هواتف realme 11 Pro + 5G وrealme 11 Pro 5G مع واجهة realme UI 4.0، متوفرة الآن في المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استمتع بالابتكار والتقنية المتطورة، والشحن السريع، وشاشات العرض المدهشة، كل ذلك بأسعار معقولة. سلسلة realme 11 Pro تم تصميمها بواجهة realme UI 4.0 بعناية فائقة لترتقي بتجربتك مع الهاتف الذكي إلى مستويات لم تصل إليها من قبل. استعد للمستقبل واستفد من التقنيات الرائدة اليوم!