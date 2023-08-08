سلسلة realme 11 Pro متوفرة الآن: هواتف مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم بأقل من 1500 ريال سعودي

لا تفوت الفرصة لاكتشاف هواتف realme 11 Pro + 5G وrealme 11 Pro 5G مع واجهة realme UI 4.0، متوفرة الآن في المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استمتع بالابتكار والتقنية المتطورة، والشحن السريع، وشاشات العرض المدهشة، كل ذلك بأسعار معقولة. سلسلة realme 11 Pro تم تصميمها بواجهة realme UI 4.0 بعناية فائقة لترتقي بتجربتك مع الهاتف الذكي إلى مستويات لم تصل إليها من قبل. استعد للمستقبل واستفد من التقنيات الرائدة اليوم!