قد تطول 3 مليارات مستخدم.. تحذيرٌ من ثغرات أمنية في "جوجل كروم"

وأوضح تقرير منشور عبر مجلة "فوربس" الأمريكية، أن الثغرة الجديدة تؤثر في المليارات من مستخدمي المتصفح عبر أنظمة تشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس" و"أندرويد"، ولم ينجُ منها إلا مستخدمو المتصفح عبر نظام تشغيل "آي أو إس" العام على هواتف "آيفون".