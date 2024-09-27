قد تطول 3 مليارات مستخدم.. تحذيرٌ من ثغرات أمنية في "جوجل كروم"

أطلقت تقارير صحفية عالمية تحذيراً من ثغرة أمنية خطيرة؛ قد تؤثر في أكثر من 3 مليارات مستخدم لمتصفح الإنترنت الأشهر عالمياً "جوجل كروم".
وأوضح تقرير منشور عبر مجلة "فوربس" الأمريكية، أن الثغرة الجديدة تؤثر في المليارات من مستخدمي المتصفح عبر أنظمة تشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس" و"أندرويد"، ولم ينجُ منها إلا مستخدمو المتصفح عبر نظام تشغيل "آي أو إس" العام على هواتف "آيفون".
وذكرت أن باحثي الأمن السيبراني اكتشفوا وجود 4 ثغرات عالية الخطورة؛ ما دفع شركة "جوجل" إلى إصدار تحديثين أمنيين في غضون 10 أيام فقط لإصلاح هذه الثغرات.
وفنَّد التقرير هذه الثغرات بأن خطورتها في أنها تمكّن المتطفلين والهاكرز من استخدام الذاكرة الخاصّة بالجهاز، عن طريق اختراق معالج الرسوميات ومحركات "جافا سكريبت".
ونصح الخبراء مستخدمي المتصفح، بضرورة تحديث متصفح "جوجل كروم"، بالانتقال إلى القائمة وتحميل التحديث تلقائياً، وإعادة تشغيل المتصفح بعد تثبيت تحديث الأمان.