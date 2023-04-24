تقرير: "واتساب" تعمل على تحديث جديد لمنافسة "تليجرام"

وبالعودة إلى "قنوات واتساب"، تشير المعلومات إلى أنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك يدويًّا في هذه القنوات عن طريق البحث عن اسم القناة أو معالجها، ولن تكون هناك أي توصيات خوارزمية أو رسم بياني اجتماعي يقترح قنوات جديدة للمستخدمين.