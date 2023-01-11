تقنية جديدة تجهزها "أبل" لساعاتها الذكية بحلول عام 2024

وذكرت مصادر للوكالة الأمريكية أن اعتماد أبل لهذه الشاشات يعد أحد المشاريع الرئيسية التي تسعى الشركة لتطبيقها حتى تتخلص من الاعتماد على شركتي "سامسونج" و"إل جي" الكوريتين الجنوبيتين، وستبدأ بالاعتماد الموسع لها في كل أجهزتها خلال عام 2025.