تقنية جديدة تجهزها "أبل" لساعاتها الذكية بحلول عام 2024

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية ستبدأ في اعتماد تقنية جديدة خاصة بالشاشات المزودة لساعاتها الذكية بحلول عام 2024.
وأوضح التقرير المنشور عبر وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أبل تنوي استبدال شاشات أجهزتها المجموعة وتحديدًا ساعتها الذكية بتقنية "الشاشة الداخلية" خلال العام المقبل، لتحلّ شاشات "مايكرو ليد" بدلًا من شاشات "أموليد" التقليدية.
وستتميز شاشات "مايكروليد" بصورة أكثر إشراقات وألوانًا أكثر حيوية ورؤية أفضل من أي زاوية يتم النظر من خلالها.
وتعمل "أبل" على تطوير هذه الشاشات منذ 2018، وبدأت في تقييماتها عام 2020، ولكن أعاقت التكاليف الخاصة بها اعتمادها وتطويرها طوال الفترة الماضية، وهو ما أخّر ظهورها.
وذكرت مصادر للوكالة الأمريكية أن اعتماد أبل لهذه الشاشات يعد أحد المشاريع الرئيسية التي تسعى الشركة لتطبيقها حتى تتخلص من الاعتماد على شركتي "سامسونج" و"إل جي" الكوريتين الجنوبيتين، وستبدأ بالاعتماد الموسع لها في كل أجهزتها خلال عام 2025.