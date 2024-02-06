"روبلوكس" تحصل على خدمة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وأشارت إلى ان فريق تطوير اللعبة، التي تخدم حالياً أكثر من 70 مليون مستخدم نشط يومياً، ستتخذ خطوة أخرى إلى الأمام لتعزيز مجتمع المنصة الضخم، عن طريق توفير ترجمة الدردشة في الوقت الفعلي بالذكاء الاصطناعي لربط اللاعبين حول العالم.