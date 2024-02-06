"روبلوكس" تحصل على خدمة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت لعبة "روبلوكس" الشهير، إطلاقها خدمة جديدة مدعومة بتقنيات "الذكاء الاصطناعي".
وأوضحت "روبلوكس" في بيان رسمي، أنها ستضيف خدمة "ترجمة الدردشات" عن طريق الذكاء الاصطناعي، في الوقت الفعلي، باستخدام نموذج اللغة الخاص بها.
وأشارت إلى ان فريق تطوير اللعبة، التي تخدم حالياً أكثر من 70 مليون مستخدم نشط يومياً، ستتخذ خطوة أخرى إلى الأمام لتعزيز مجتمع المنصة الضخم، عن طريق توفير ترجمة الدردشة في الوقت الفعلي بالذكاء الاصطناعي لربط اللاعبين حول العالم.
وأفادت بأن الخدمة سيمكنها الترجمة بسلاسة مع أكثر من 16 لغة مدعومة في "روبلوكس".
ونتيجة لذلك، تعرض نافذة الدردشة دائمًا المحادثة بلغة المستخدم - مع زمن انتقال صغير يصل إلى حوالي 100 مللي ثانية، لذا فهي في الوقت الفعلي إلى حد كبير.
ويمكنك أيضًا الضغط على أيقونة الترجمة الموجودة على يسار كل سطر لرؤيتها بلغتها الأصلية.
وستعمل ترجمة "روبلوكس" على النصوص الموجودة على "الصور والأنسجة والنماذج ثلاثية الأبعاد"، بالإضافة إلى "الدردشة الصوتية" التلقائية.