"تويتر" تواجه دعوى قضائية لسبب "غريب جدًا"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" تواجه دعوى قضائية من مالك المبنى الذي يضم المقر الرئيسي لـ"تويتر"؛ لعدم دفع إيجار قدره 136 ألف و250 دولارًا أمريكيًا.