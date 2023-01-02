"تويتر" تواجه دعوى قضائية لسبب "غريب جدًا"

واجهت منصة التدوين المصغر "تويتر" دعوى قضائية في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية؛ لسبب وصفته تقارير صحفية عالمية بـ"الغريب جدًا".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" تواجه دعوى قضائية من مالك المبنى الذي يضم المقر الرئيسي لـ"تويتر"؛ لعدم دفع إيجار قدره 136 ألف و250 دولارًا أمريكيًا.
وتوضح الدعوى أن الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك أبلغت مالك المبنى أنها قد تتخلف عن دفع إيجار الطابق 30 من مبنيى "هارتفورد".
قد تواجه "تويتر" خطر الطرد من المبنى في حال لم تدفع الإيجار خلال 5 أيام؛ بحسب الدعوى القضائية.