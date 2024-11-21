تقرير تقني يحذّر.. لا تحمّل صور أشعتك الطبية إلى روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي

ويوضح التقرير أنه يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية على البيانات التي تتلقاها، على افتراض أن البيانات التي تم تحميلها تساعد في بناء المعلومات ودقة مخرجات النموذج؛ ولكن ليس من الواضح دائمًا كيف ولأي غرض يتم استخدام البيانات التي تم تحميلها، أو مع من تتم مشاركة البيانات.