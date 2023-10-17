مصادر تكشف خطط "نتفلكس" السرية للاستفادة من عروضها الناجحة

كشفت مصادر من داخل منصة الترفيه الرقمي الشهيرة "نتفلكس"، عن خططها السرية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من عروضها الناجحة مثل "لعبة الحبار" و"وينزداي".
وأوضحت مصادر من داخل "نتفلكس" لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المنصة تسعى حاليًا لتحويل المزيد من عروضها الناجحة إلى ألعاب رقمية يمكن الاستفادة منها لمستخدميها على الهواتف المحمولة.
وتسعى "نتفلكس" -بحسب المصادر- إلى أن تعزز من شعبية ألعاب الهواتف المحمولة على تطبيقها من خلال تحويل عدد من العروض الناجحة إلى ألعاب.
وتعمل كذلك المنصة -وفقًا للمصادر- على تطوير خدمة الألعاب من خلال طرح تحديثات على إصدارات "نتفلكس" على التلفزيونات الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لإدخال خدمة الألعاب إليها أيضًا.
وكانت "نتفلكس" قد طرحت في وقت سابق إصدارًا مخصصًا لهواتف "آيفون"، أطلقت عليه "وحدة التحكم"، الذي يتيح للاعب استخدام هاتفه كلوحة تحكم للألعاب الخاصة بالتطبيق ويمكن أن يجعلها تقترن بأي تلفزيون ذكي بحيث يتمكن المستخدمون من تشغيلها بسهولة.
ولم تفرض "نتفلكس" حتى الآن أي رسوم إضافية على خدمات الألعاب الخاصة بها؛ كل ما يحتاجه الأمر أن يكون المستخدم مشتركًا في إحدى باقات المنصة.
وتقدم "نتفلكس" حتى الآن أكثر من 70 لعبة على منصتها وتخطط لتوسيع الأمر في نهاية عام 2023.