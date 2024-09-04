"جوجل" تطرح الإصدار العام "أندرويد 15" لأول مرة

وستحصل عليه خلال الأشهر المقبلة أجهزة "سامسونج" و"هونو" و"آي كيوو"، و"لينوفو" و"موتورولا" و"نوثنج فون" و"وان بلس" و"أورو" و"ريلمي" و"شارب" و"سوني" و"تيكنو" و"فيفو" و"شاومي".