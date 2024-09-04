"جوجل" تطرح الإصدار العام "أندرويد 15" لأول مرة

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية لأول مرة، الإصدار العام من نظام تشغيلها "أندرويد 15"، بعد أشهر من معاينات المطورين والإصدارات التجريبية العامة.
ولكن أشارت "جوجل" إلى أن إصدار "أندرويد 15" الحالي سيكون خاصًّا فقط بالمطورين؛ ولكنه هذه المرة ليس إصدارًا تجريبيًّا؛ بل إصدار رئيسي لتجهيز التطبيقات ومختلف البرامج.
ولا تتوقع المصادر أن يصل "أندرويد 15" إلى أجهزة "بيكسل" في تحديث سبتمبر المرتقب.
ووعدت جوجل أن يصل "أندرويد 15" لهواتف "بيسكل 9" خلال الأسابيع المقبلة.
وستحصل عليه خلال الأشهر المقبلة أجهزة "سامسونج" و"هونو" و"آي كيوو"، و"لينوفو" و"موتورولا" و"نوثنج فون" و"وان بلس" و"أورو" و"ريلمي" و"شارب" و"سوني" و"تيكنو" و"فيفو" و"شاومي".
ورجّحت المصادر أن يصل "أندرويد 15" لكافة أجهزة بيكسل خلال شهر أكتوبر المقبل.