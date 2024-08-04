تقرير جديد يكشف عن مخطط "أبل" لإطلاق أجهزة قابلة للطي في هذا التوقيت

كشف تقرير جديد عن مخطط لشركة "أبل" الأمريكية من أجل إطلاق جهازين قابلين للطي.
وأشارت المصادر إلى أن "أبل" تعمل على إطلاق جهازيها القابليْن للطي خلال عام 2026.
ولفتت المصادر إلى أن "أبل" تعمل حاليًا على إطلاق أول هاتف "آيفون" قابل للطي، بالإضافة إلى جهاز لوحي قابل للطي، يصبح عند الفتح بشاشة لمسية بقياس 18.8 بوصة.
وتوقعت المصادر أن ترى هذه الأجهزة النور خلال الربع الثاني من عام 2026، وقد يتم تأجيل إطلاق "آيفون" القابل للطي لنهاية 2026.
وقد يتم الإعلان عن هذه الأجهزة الجديدة بصورة متزامنة مع إطلاق "أبل" سلسلة هواتف "آيفون 17".
وأوردت المصادر أن أبل تعمل حاليًا على تأمين الشاشات القابلة للطي لهذه الأجهزة؛ وهو ما يدفعها إلى تأجيل إطلاق هذه الأجهزة.