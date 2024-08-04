تقرير جديد يكشف عن مخطط "أبل" لإطلاق أجهزة قابلة للطي في هذا التوقيت

ولفتت المصادر إلى أن "أبل" تعمل حاليًا على إطلاق أول هاتف "آيفون" قابل للطي، بالإضافة إلى جهاز لوحي قابل للطي، يصبح عند الفتح بشاشة لمسية بقياس 18.8 بوصة.