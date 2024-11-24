تحذيرات بريطانية للهيئات الصحية من استخدام موظفيها "واتساب"

حذّرت هيئةُ مراقبة البيانات البريطانية، الهيئاتِ الصحية البريطانية، من استخدام الموظفين بالمستشفيات لتطبيق "واتساب" لضمان سلامة المرضى.
وأوضحت الهيئة -وفق صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية- من أن الاستخدام غير السليم لـ"واتساب" قد يكون "مشكلة كبيرة" لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وقال رئيس هيئة مراقبة البيانات: إن المستشفيات في إنجلترا يجب أن تُجري عمليات فحص عشوائية على هواتف الأطباء والممرضات؛ للتأكد من أنهم يستخدمون واتساب بأمان لمناقشة رعاية المرضى.
وقال جون إدواردز، مفوض المعلومات، للصحيفة البريطانية إن استخدام تطبيق المراسلة الفورية المشفرة قد يكون "مشكلة كبيرة" لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمرضى إذا لم يتم استخدامه "بشكل صحيح".
وأردف: "يتعين علينا أن ندرك أن استخدام واتساب بات حقيقة واقعة؛ لكن يجب أن يحدث ذلك في العلن بطريقة تتوافق مع السياسات والإجراءات بما لا يُخل بخصوصية المرضى".
وبعد سنوات من عدم اليقين حول استخدام واتساب (تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في المملكة المتحدة) نشرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إرشادات رسمية للموظفين في عام 2020. وهي تسمح باستخدام الرسائل عبر الهاتف المحمول لمناقشة المرضى ولكنها تحذر من أن الموظفين "يجب أن يتخذوا خطوات كافية لحماية السرية".
وتنص الإرشادات على أنه يجب إضافة أي قرارات سريرية يتم اتخاذها على تطبيق المراسلة إلى السجل الصحي الرسمي للمريض "في أقرب وقت ممكن"، وأن الموظفين يجب أن "يحذفوا ملاحظات المراسلة الأصلية".