تحذيرات بريطانية للهيئات الصحية من استخدام موظفيها "واتساب"

وبعد سنوات من عدم اليقين حول استخدام واتساب (تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في المملكة المتحدة) نشرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إرشادات رسمية للموظفين في عام 2020. وهي تسمح باستخدام الرسائل عبر الهاتف المحمول لمناقشة المرضى ولكنها تحذر من أن الموظفين "يجب أن يتخذوا خطوات كافية لحماية السرية".