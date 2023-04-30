"سوق الهواتف الذكية المجددة" يزيح الجديدة.. أرخص 30% وهؤلاء هم الكبار!

والوضع الاقتصادي الصعب في العالم خلال عام 2022، ساهم في إقبال الزبائن على شراء الهواتف المجددة، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة كالهند والبرازيل والمكسيك والصين، إضافة إلى أن طريقة تفكير المستخدمين في هذه الدول، تتقبل فكرة الحصول على هاتف تم تجديده، وهو أمر قد لا يكون مقبولاً لدى بقية الشعوب وخاصة الغنية، فهؤلاء يفضلون أن تكون هواتفهم جديدة كلياً، مشدداً على أن هذه السوق ستستمر في النمو خلال عام 2023 والأعوام اللاحقة، وفقاً لـ"شامي".