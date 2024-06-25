"أبل" تطلق إصدارًا تجريبيًّا جديدًا من "آي أو إس 18" يركّز على تفادي العقوبات الأوروبية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية أطلقت إصدارها التجريبي الثاني لنظام تشغيل "آي أو إس 18"، والذي وُصف بأنه يركّز بصورة كبيرة على تفادي العقوبات الأوروبية الخاصة بانتهاك قوانين الأسواق الرقمية الجديدة.
وأظهر التقرير المنشور عبر موقع "ماك رامورز" المعنيّ بأخبار "أبل"، أن إصدار "آي أو إس 18 بيتا 2" و"آيباد أو إس 18 بيتا 2" يركز على دعم متاجر التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي.
ويوفر الإصدار الجديد الدعم لمتاجر التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب خيارات الدفع البديلة في متجر تطبيقات أبل، وشاشة اختيار متصفح الويب الافتراضية، وقدرة المتصفحات على استخدام محركات أخرى غير متصفح "سفاري".
يأتي كل هذا نتيجة قيام المفوضية الأوروبية بتعيين "آيباد أو إس" على أنه "منصة حارس البوابة"؛ مما يجعل تقديم هذه الميزات إلزاميًّا بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.
وتمت إضافة كل هذه الامتيازات لأول مرة بواسطة أبل في "آي أو إس 17.4" في مارس الماضي، وها هي تدعمها لأول مرة في حواسيب آيباد.
ويوفر الإصدار التجريبي الثاني من "آي أو إس 18" الدعم لنسخ هواتف "آيفون" البيانات على نظام تشغيل "ماك أو إس سيكويا"؛ وهو ما يتيح لك التحكم الكامل في آيفون باستخدام جهاز ماك، مع بقاء الهاتف مغلقًا طوال الوقت.
ويتضمن التحديثُ أيضًا تبديلًا جديدًا لبروتوكول الرسائل النصية القصيرة "آر سي إس" الذي قررت أبل دعمه أخيرًا في "آي أو إس 18"؛ بحيث سيظهر في الإصدار الأخير ما إذا كان مشغل شبكة الجوال الخاص بك يدعم الخدمة أم لا.