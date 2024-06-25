"أبل" تطلق إصدارًا تجريبيًّا جديدًا من "آي أو إس 18" يركّز على تفادي العقوبات الأوروبية

ويتضمن التحديثُ أيضًا تبديلًا جديدًا لبروتوكول الرسائل النصية القصيرة "آر سي إس" الذي قررت أبل دعمه أخيرًا في "آي أو إس 18"؛ بحيث سيظهر في الإصدار الأخير ما إذا كان مشغل شبكة الجوال الخاص بك يدعم الخدمة أم لا.