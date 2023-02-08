تقنية
"وان بلس" تستعدّ لمفاجأة كبرى في الربع الثالث من هذا العام
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "وان بلس" تجهّز لمستخدميها مفاجأة كبرى في الربع الثالث من هذا العام، ستُدخلها سوقًا جديدًا عليها في عالم الهواتف الذكية.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "وان بلس" تنوي أن تدخل سوق الهواتف القابلة للطيّ بإطلاقها هاتفَيْها: "وان بلس في فولد"، و"وان بلس في فليب".
ومن المحتمل أن تعتمد تقنيات "وان بلس" القابل للطيّ على هاتفَيْ: "أوبو فايند إنس 2"، و"أوبو فايند إن 2 فليب".