"رئيس انستقرام": لا يمكن حذف حساب Threads ولكن يمكن إخفاؤه بالوضع الخاص
كشف رئيس منصة انستقرام “آدم موسيري” أن المستخدم لا يمكنه حذف حسابه في Threads عقب تنشيطه، إلا عن طريق حذف حساب انستقرام الخاص به، ولكنه يمكنه فقط تعطيله أو إخفاؤه عبر اختياره الوضع الخاص.
وقال: يمكنك إخفاء ملف التعريف والمحتوى الخاص بالمستخدم عن طريق إلغاء تنشيط الحساب من خلال علامة تبويب الملف الشخصي، ثم أيقونة الإعدادات، ومن ثم النقر على "الحساب"، ثم خيار "إلغاء تنشيط الملف الشخصي" ، ثم زر "إلغاء تنشيط ملف التعريف”، أو اختيار الوضع الخاص.
وعلّل “آدم” بأن Threads مدعوم من قبل منصة Instagram ، ولهذا السبب يستخدم المستخدمون حسابًا واحدًا فقط، حيث إنهم سيتمكنون قريبًا من استخدام بحث أكثر قوة، ومتوقع مستقبلاً رؤية علامات تصنيف وعلامات تبويب منظمة وأدوات تحرير للمرفقات قبل نشرها.
يذكر أن شركة “Mata” قد أطلقت منذ عدة أيام منصة Threads الشبيهة بمنصة تويتر، الذي جذب أكثر من 50 مليون مستخدم خلال أول 24 ساعة من إطلاقه، حيث أتاح للمستخدمين نشر رسائل نصية ومقاطع فيديو وصور GIF قصيرة وتضمين منشورات Instagram، كما يمكنهم أيضًا الإعجاب بالمشاركات والتعليق عليها وإعادة نشرها ومشاركتها.
لكن المستخدمين اكتشفو أنه لا يمكنك حذف حساباتهم على منصة Threads بمجرد إنشائها؛ يمكنك فقط تعطيلها، وسيتم أيضًا تطبيق حذف اسم مستخدم تلقائيًا على ملف تعريف Instagram، ومحو كل محتويات الحساب.
في حين أكد مسؤولو انستقرام على درايتهم بالمشكلة، وأنهم حالياً يعملون على حل بديل مقترحين في الوقت ذاته على المستخدمين إلغاء تنشيط حساباتهم في الوقت الحالي أو وضعها على الوضع الخاص.