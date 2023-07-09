"رئيس انستقرام": لا يمكن حذف حساب Threads ولكن يمكن إخفاؤه بالوضع الخاص

يذكر أن شركة “Mata” قد أطلقت منذ عدة أيام منصة Threads الشبيهة بمنصة تويتر، الذي جذب أكثر من 50 مليون مستخدم خلال أول 24 ساعة من إطلاقه، حيث أتاح للمستخدمين نشر رسائل نصية ومقاطع فيديو وصور GIF قصيرة وتضمين منشورات Instagram، كما يمكنهم أيضًا الإعجاب بالمشاركات والتعليق عليها وإعادة نشرها ومشاركتها.