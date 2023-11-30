قمة مطوّري "منظومة هواوي" تعزز التعاون والتواصل بين الأسواق عبر الصين والشرق الأوسط وإفريقيا
انطلقت قمة مطوّري منظومة هواوي HDC·Together في الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي بدأت في دبي، لتعرض مزيجاً سلساً بين التعاون والابتكار، حيث أقيم اليوم الأول من هذا الحدث الحصري في 27 نوفمبر في دبي أوبرا، وشكلّت القمة محوراً جامعاً بين شركاء منظومة هواوي من الصين والشرق الأوسط وإفريقيا.
بناء جسور المستقبل
وبدأت القمة بشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) والهيئة السياحية السعودية (STA)، ضمن تعاون هادف إلى دمج قوى ومبادرات الطرفين، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، والتطوّر في المجال التكنولوجي والسياحة.
ولخّص خطاب هواوي الافتتاحي في دبي أوبرا جوهر الرؤية التعاونية لمنظومة هواوي: "في عالم تلتقي فيه التكنولوجيا والفرص، تصبح قمّة مطوّري هواوي HDC·Together بمثابة جسر يوحّد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والصين من خلال تعزيز الابتكار والشراكات، وتبادل الأعمال عبر الأسواق، وتمهيد الطريق للنمو وبناء مستقبل أفضل."
وأكّدت خلال القمة خطابات رفيعة المستوى على أهمية جهود التعاون في المجال الديناميكي للتكنولوجيا والسياحة والابتكار، وأثرت محتوى القمة بآراء عميقة، حيث أضفت كلمة المهندسة مريم البلوشي، نائب رئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة "الأيكاو"، لمسة متميّزة إلى الفعاليات، مؤكدة على مدى تأثير منظومة هواوي بقولها إن "وسط هذا العالم الدائم التطور للتكنولوجيا والسياحة، تأتي منظومة هواوي كشاهدٍ على التعاون المشترك لإحداث تحوّل، وإثراء التجارب عبر بناء جسور نحو مستقبل أفضل."
كما شارك علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي (HIPA)، في إثراء الحدث برؤيته العميقة، حيث أعرب قائلاً: "من خلال عدسة الابتكار، لم يكتفِ HUAWEI Themes بتعزيز الصور الفوتوغرافية الإبداعية الرقمية فقط، بل أصبح منصة لتعميم جمال الفن والتصوير، وجعل سمات هيبا متاحة للمستخدمين حول العالم، حيث تجاوز إجمالي عمليات التحميل لسِمات هيبا على المتجر الرسمي لـ HUAWEI Themes المليون".
بدوره، شارك الفنان الإماراتي الراقي محمود العبادي قصة رحلته الناجحة مع الخط العربي وفنونه، بالإضافة إلى تعاونه مع HUAWEI Themes، هواوي وكيف ارتقى بتجربته الرقمية نحو آفاق جديدة. وأعرب عن سعادته بالمجموعة الواسعة من السمات القابلة للتخصيص والاندماج السلس مع هواتف هواوي الذكية والهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية.
الخطة الإستراتيجية للعام المقبل
وقدمت القمة خطة عمل شاملة مع أبرز شركاء خدمات هواوي للأجهزة المحمولة للعام القادم 2024، وتخلّلت مشاركة جامعة في هذا الجهد التعاوني لشركاء منظومة هواوي وعددهم 24 من جميع أنحاء المنطقة مثل طيران الإمارات، العربية للعود، جاهز وفيو، مما يعكس الالتزام المشترك في تحقيق النمو والابتكار وتسليط الضوء على تحالف إستراتيجي متجّه نحو تحديد ملامح المستقبل.
واكتملت الفعاليات بجلسات نقاش ديناميكية وجولات مثيرة للاهتمام، حيث شارك خبراء من مجالات عدة في محادثات عميقة، مشاركين أفكاراً فعّالة حول مجموعة متنوعة من المواضيع والمناقشات، ومحورها إمكانيات التعاون مع متجر HUAWEI AppGallery ومنصة إعلانات Petal Ads، واستكشاف الإمكانات والقدرات المشتركة.
آفاق جديدة مع متجر AppGallery
ومن خلال التركيز على تعزيز فرص النمو الجديدة في مجال الألعاب، يستفيد متجر HUAWEI AppGallery بشكل إستراتيجي من التوسع السريع عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والصين.
وكانت القمة بمثابة منصة ديناميكية لتسهيل الشراكات والتعاون مع شركاء الألعاب الإقليميين والعالميين، وتعزيز بيئة الابتكار والنمو المتبادل. واستمتع المشاركون بمناقشات هامة حول الرؤى والدراسات وقصص النجاح في هذا المجال من كبار شركاء وخبراء الألعاب، مما قدم لمحة شاملة عن أحدث الاتجاهات في السوق.
وتمحورت المحادثات حول الرياضات الإلكترونية والدعم الحكومي ووسائط الدفع وأهمية السوق المحلية. معاً، لتمهيد الطريق أمام متجر AppGallery لمواصلة الارتقاء بدوره كقوة دافعة في مجال الألعاب، وجمع شركاء الألعاب الرئيسيين لمستقبل من النجاح والتعاون غير المسبوقين.
شركاء عالميون
وقدمت شركة طيران الإمارات رؤية ثاقبة حول تجربتها مع منظومة هواوي، حيث سلّطت الضوء على هذا التعاون الناجح وقدمت معايير قيّمة في مجال السفر، مع التركيز على قوة الشراكات الإستراتيجية في مجال التقنية المتطورة.
وطرح تطبيق طيران الإمارات هذا العام إصداراً خاصاً بالساعات الذكية من هواوي يتيح للمستخدمين استخدام رموز QR كتذاكر صعود على متن الطائرة.
إعلانات Petal Ads والاتجاهات بالمنطقة
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت شبكة اتصالات الشرق الأوسط (MCN) تحليلاً شاملاً لاتجاهات الإعلان العالمية والإقليمية المصمّمة خصياً للمعلنين الإقليميين. وشمل ذلك استكشافاً متعمقاً للمشهد الإعلاني العالمي الحالي، والاتجاهات الناشئة، وأنماط سلوك المستهلك، والإستراتيجيات الفعّالة. وقد سلّطت هذه الشهادات الضوء على القدرات المتقدمة التي تتمتع بها منصة إعلانات Petal Ads في تقديم تجارب غنية للمستخدم، مما يمهّد الطريق لعصر جديد في مجال الإعلانات.
كما قدمت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة حلولاً وابتكارات جديدة، مؤكدة التزامها بالتواصل مع العملاء، وتمكين نمو العلامة التجارية، ومواجهة التحديات المستقبلية.
وتأتي قمة مطوّري منظومة هواوي HDC·Together بمثابة دليل على تفاني هواوي في تعزيز التعاون والابتكار، ومستقبل المنظومة والاتصال. ونتيجة لذلك، أثبتت القمة نجاحها كمنصة لعرض وتبادل المعرفة والحلول المتطورة ضمن المنظومة المزدهرة لشركة هواوي، وتوحيد الشركاء من الصين والشرق الأوسط وإفريقيا.