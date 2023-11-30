قمة مطوّري "منظومة هواوي" تعزز التعاون والتواصل بين الأسواق عبر الصين والشرق الأوسط وإفريقيا

وأكّدت خلال القمة خطابات رفيعة المستوى على أهمية جهود التعاون في المجال الديناميكي للتكنولوجيا والسياحة والابتكار، وأثرت محتوى القمة بآراء عميقة، حيث أضفت كلمة المهندسة مريم البلوشي، نائب رئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة "الأيكاو"، لمسة متميّزة إلى الفعاليات، مؤكدة على مدى تأثير منظومة هواوي بقولها إن "وسط هذا العالم الدائم التطور للتكنولوجيا والسياحة، تأتي منظومة هواوي كشاهدٍ على التعاون المشترك لإحداث تحوّل، وإثراء التجارب عبر بناء جسور نحو مستقبل أفضل."