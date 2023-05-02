"أبل" تُطلق أول تحديث على الإطلاق للاستجابة الأمنية السريعة لنظام "آي أو إس".. ما القصة؟

وأوضحت "أبل" أن هذا التحديث للاستجابة الأمنية السريعة، تم طرحه لأول مرة إلى الجمهور العام، بعد خضوعه للاختبار التجريبي ولدى المطورين لفترة طويلة، وسيصل إلى المستخدمين كافة في غضون 48 ساعة.