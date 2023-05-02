"أبل" تُطلق أول تحديث على الإطلاق للاستجابة الأمنية السريعة لنظام "آي أو إس".. ما القصة؟

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية أول تحديث لها على الإطلاق للاستجابة الأمنية السريعة لنظامَي تشغيل "آي أو إس 16.4.1" و"آيباد أو إس 16.4.1".
وأوضحت "أبل" أن هذا التحديث للاستجابة الأمنية السريعة، تم طرحه لأول مرة إلى الجمهور العام، بعد خضوعه للاختبار التجريبي ولدى المطورين لفترة طويلة، وسيصل إلى المستخدمين كافة في غضون 48 ساعة.
عند تثبيت نظام "الاستجابة الأمنية السريعة" على أجهزة "آيفون" و"آيباد" ستظهر علامة "A" في قسم "About"، ولن يطلب من المستخدم إعادة تشغيل الجهاز لتفعيلها.
وستوفر الخدمات تحسينات أمنية مهمة بين تحديثات البرامج المعتادة، حيث سيتم استخدامها للتخفيف من بعض التهديدات بسرعة أكبر، خاصة تلك التي تمّ استغلالها أو تمّ الإبلاغ عن وجودها في البرية.