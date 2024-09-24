تقنية
ثغرات أمنية في "جوجل" و"الأمن السيبراني" يتفاعل بتحذير عالي الخطورة
المركز أوصى بإجراء التحديثات اللازمة لتفادي تأثيراتها على المستخدمين
تفاعل المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مع تنبيه لـ"جوجل" للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها، وأصدر تحذيراً عالي الخطورة.
ونشرت "Google" تنبيهاً للإعلان عن عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت Google توضيحاً لهذه التحديثات:
https://chromereleases.googleblog.com/2024/09/long-term-support-channel-update-for_23.html