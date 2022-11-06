"تويتر" تبدأ في اختبار وعد إيلون ماسك المثيرة للجدل وتبشر بتقنية ثورية جديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التدوين المصغر "تويتر"، بدأت في اختبار وعد الميلياردير الأمريكي إيلون ماسك، المثير للجدل خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تويتر بدأت اختبار تطبيق رسوم على الحسابات الموثقة، التي وعد ماسك بتطبيقها.
وأشارت مصادر داخل تويتر إلى أن مستخدمي "تويتر بلو" ستُضطر فئة منهم إلى دفع 8 دولارات شهريًّا للحصول على حساب موثق؛ مفيدة بأن هذا تم تطبيقه بصورة جزئية على مستخدمي الخدمة عبر نظام تشغيل "آي أو إس".
ولم يصل التحديث الجديد لهذا النظام لمستخدمي "تويتر بلو" في نظام تشغيل "أندرويد"؛ مشيرة إلى أن من المتوقع أن يصل قريبًا لهم.
يأتي هذا في وقت بشّر فيه إيلون ماسك، بأن مستخدمي تويتر؛ سيمكنهم قريبًا إضافة نص طويل إلى تغريداتهم، بتقنية "المدونات المطولة" الجديدة.
ومن المتوقع أن تكون الخدمة الجديدة بمقابل مادي أيضًا، لتأتي بمصادر دخل إضافية لزيادة أرباح الشركة باستهداف منشئي المحتوى وتحسينات وظائف البحث على المنصة.