"تويتر" تبدأ في اختبار وعد إيلون ماسك المثيرة للجدل وتبشر بتقنية ثورية جديدة

وأشارت مصادر داخل تويتر إلى أن مستخدمي "تويتر بلو" ستُضطر فئة منهم إلى دفع 8 دولارات شهريًّا للحصول على حساب موثق؛ مفيدة بأن هذا تم تطبيقه بصورة جزئية على مستخدمي الخدمة عبر نظام تشغيل "آي أو إس".