ماسك: تسلا ستستخدم "روبوتات بشرية" العام المقبل

وقال ماسك: "سيكون لدى تسلا روبوتات بشرية مفيدة حقًّا بإنتاج منخفض للاستخدام الداخلي لشركة تسلا في العام المقبل، ونأمل أن يكون هناك إنتاج مرتفع للشركات الأخرى في عام 2026".