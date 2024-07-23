ماسك: تسلا ستستخدم "روبوتات بشرية" العام المقبل

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته لتصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" ستستخدم منذ العام المقبل، ما وصفه بـ"الروبوتات البشرية".
وأوضح ماسك في تغريدات عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن "تسلا" ستبدأ خط إنتاج تستخدم فيه "روبوتات بشرية" اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف أن خط الإنتاج هذا، سيبدأ رسميًّا في بيع هذه السيارات خلال عام 2026.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن الروبوت الذي يقصده ماسك هو روبوت مسمى "أوبتيموس"، وتعمل "تسلا" على تطويره منذ فترة، وتعمل على مد الشركات الأخرى المنافسة بهذا الروبوت أيضًا.
وقال ماسك: "سيكون لدى تسلا روبوتات بشرية مفيدة حقًّا بإنتاج منخفض للاستخدام الداخلي لشركة تسلا في العام المقبل، ونأمل أن يكون هناك إنتاج مرتفع للشركات الأخرى في عام 2026".
وكان قد قال سابقًا إن تسلا تهدف إلى إنتاج الروبوتات بكميات كبيرة، وبتكلفة أقل من 20 ألف دولار أمريكي لكل منها.
ويُعرف ماسك بوضعه جداول زمنية طموحة لشركاته، وهو ما لم يلتزم به دائمًا.
وتركز أعمال ماسك مؤخرًا بشكل متزايد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية والروبوتات في وقت يتباطأ فيه الطلب على السيارات الكهربائية.