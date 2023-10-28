بسعر يصل إلى 16 دولارًا.. "إكس" تطلق اشتراكات شهرية بثلاث خطط

وكتب الجمعة كلمة "الحرية" على صفحته الشخصية؛ معيدًا نشر رسالته التي كتبها قبل عام بُعَيد الاستحواذ "الطائر حر"؛ في إشارة إلى عصفور تويتر الأزرق، وهو شعار لم يعد مستخدمًا الآن.