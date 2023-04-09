هدية "نقدية" من "جوجل" لأصحاب هواتف بيكسل.. هذه تفاصيلها

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن أنها بدأت بتوزيع "هدية نقدية" إلى عددٍ من أصحاب هواتف "بيكسل"، بشكلٍ عشوائي.
وأوضحت "جوجل"، بحسب منشور عبر حسابها على منصة "ريديت"، أن هذه الأموال المجانية، التي تبلغ من 100 إلى 1000 دولار أمريكي، تهدف إلى تجربة أنظمة تحويل الأموال الجديد من "جوجل" التي سيُطلق عليها اسم "جوجل باي".
وتستخدم جوجل هذه الأموال ضمن مصطلح داخلي في الشركة أطلق عليه اسم "Dogfooding"، لاختبار المزايا أو الخدمات الجديدة قبل إتاحتها للجمهور.
وقد تخبر "جوجل" بعض المستخدمين المرسلة إليهم الأموال، بأن يجرّبوا عكس الدفع لبعض منها، وإن لم يتمكنوا من ذلك فيمكنهم الاحتفاظ بالهدية النقدية.