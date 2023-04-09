هدية "نقدية" من "جوجل" لأصحاب هواتف بيكسل.. هذه تفاصيلها

وأوضحت "جوجل"، بحسب منشور عبر حسابها على منصة "ريديت"، أن هذه الأموال المجانية، التي تبلغ من 100 إلى 1000 دولار أمريكي، تهدف إلى تجربة أنظمة تحويل الأموال الجديد من "جوجل" التي سيُطلق عليها اسم "جوجل باي".