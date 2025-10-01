"جوجل" تضيف أدوات جديدة لوضع "الذكاء الاصطناعي" في محرك بحثها... ما القصة؟

أضافت شركة "جوجل" الأمريكية أدوات جديدة لوضع "الذكاء الاصطناعي" الخاص بمحرك بحثها الأشهر عالميا.
وأوضحت تقارير صحفية أن أبرز هذه الأدوات الجديدة هي إضافة "نتائج بصرية" إلى نتائج البحث الخاصة بها على وضع "الذكاء الاصطناعي" لتعزيز التنافسية الخاصة به.
وسيعمل التحديث الجديد على تقديم نتائج بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم صور إلى جانب النصوص، للإجابة على مختلف الأسئلة التي يبحث عنها المستخدم.
وكانت "جوجل" أطلقت وضع "الذكاء الاصطناعي" في شهر مايو الماضي بالولايات المتحدة وعدة دول حول العالم.
وتشير جوجل إلى أن التحديث الجديد الخاص بتقديم نتائج بصرية قد يكون مساعدا رئيسيا في تقديم إجابات وافية للمستخدمين وقد يساعدهم في التسوق أيضا.
للمستخدمين تحسين نتائج البحث المتعلقة بالأزياء أو الديكور أو تجارة التجزئة، مع ربط الصور مباشرةً بمواقع متاجر التجزئة.
ويجمع التحديث الجديد في تقديم إجابات بين نموذج "جيميني 2.5" للذكاء الاصطناعي التوليدي ومحرك بحث جوجل، وتطبيق "جوجل لينس"، وخاصية البحث عن الصور على جوجل.
وتُبرز هذه الخطوة جهود جوجل لمواكبة منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التسوق البصري، وهو مجال نمو رئيسي للتجارة الرقمية.