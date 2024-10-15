"سامسونج" تحذّر الملايين من مستخدمي هواتف "جلاكسي" من ثغرة تُمَكن الهاكرز من التحكم بأجهزتهم "عن بُعد"

أطلقت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تحذيرًا للملايين من مستخدمي هواتفها "جلاكسي" من وجود ثغرة أمنية خطيرة، قد تمكّن الهاكرز من اختراق أجهزتهم والتحكم فيها "عن بُعد".
وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية أن سامسونج طالبت مستخدميها بضرورة تحديث أجهزتهم، حتى يتخلصوا من هذه الثغرة، التي تسمح للمهاجمين عن بُعد بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتياز.
وتم إصدار التحديثات الحرجة، المتضمنة في الإصدار الشهري لشهر أكتوبر للتو طرازات سلسلة "جلاكسي إس 22" و"جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 24".
وتؤثر الثغرات الأمنية الحرجة على التعامل مع الفيديو المضغوط على الهواتف، خاصة وأنها تستهدف ذاكرة الجهاز؛ إما لتنفيذ التعليمات البرمجية أو زعزعة استقرار النظام.
وغالبًا ما يتم ربط مثل هذه الثغرات الأمنية معًا لتشكيل هجوم؛ لذا لا تنظر إلى أي من هذه الأمور بمعزل عن بعضها.