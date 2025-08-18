خاتم ذكي يضيف ميزات استثنائية للنساء... تعرف عليها

أعلنت شركة "ألترا هيومان" أن خاتمها الذكي الجديد أضاف مزايا استثنائية للنساء.
وأوضحت الشركة أن خاتم "ألترا هيومان" الذكي أضاف مزايا تتبع متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للدورة الشهرية والإباضة ومتابعة الحمل، بالنسبة للنساء.
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للخاتم الذكي عن طريق تطبيق "سايكل آند أوفوليشن برو" مساعدة النساء اللاتي يعانين من دورات شهرية غير منتظمة، تتبعها بصورة أكثر دقة.
وذكرت الشركة أن التطبيق متاح لكافة المستخدمين بمقابل مادي، ولكنه متاح بصورة مجانية لمستخدمي خاتم "رينج آير" التابع للشركة.
وتتميز الأداة الجديدة، بحسب الشركة، بدقة تزيد عن 90%، والتي تم التحقق منها من خلال تحليل معياري لاختبار التكافؤ.
وتدعم الأداة تخطيط الخصوبة بناءً على مجموعة واسعة من أنواع الدورات الشهرية، وتدعمها دقة تأكيد الإباضة.
يُمكن للتطبيق اكتشاف أنماط تقلبات الدورة الشهرية بناءً على تقنية استشعار درجة الحرارة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع أعراضهم من خلال آلية وسم لمزيد من المعلومات.
وتشير التقارير أن الشركة طرحت هذه الميزة، بعد استحواذها على العلامة التجارية "فيو هيلث تيك" المتخصصة في تكنولوجيا صحة المرأة والمصنعة لجهاز "أوفو سينس" لمراقبة الخصوبة والدورة الشهرية.
وتستخدم "ألترا هيومان" خوارزمية لاستشعار درجة حرارة مستخدم الساعة في ميزة الخصوبة الجديدة.
كما يمكن للجهاز مساعدة النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض أو اضطرابات الغدة الدرقية أو مشاكل بطانة الرحم أو من لا تتبع دورتهن الشهرية الجدول الزمني التقليدي.
ويقيس الجهاز درجة حرارة الجسم الأساسية للمستخدمة بشكل مستمر طوال الليل بدقة 0.003 درجة مئوية، ويسمح هذا النهج للجهاز بتصفية البيانات وتأكيد الإباضة بدقة 99%.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "ألترا هيومان"، موهيت كومار، بأن التحديث يجمع بين أجهزة وبرامج متطورة وخوارزميات مدعومة سريريًا في جهاز واحد قابل للارتداء.
وتبلغ قيمة الاشتراك في هذه الميزة نحو 4 دولارات أمريكية شهرية و40 دولار أمريكي سنويا.