خاتم ذكي يضيف ميزات استثنائية للنساء... تعرف عليها

كما يمكن للجهاز مساعدة النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض أو اضطرابات الغدة الدرقية أو مشاكل بطانة الرحم أو من لا تتبع دورتهن الشهرية الجدول الزمني التقليدي.