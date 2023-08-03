هبوط في أسهم شركات التكنولوجيا بعد قرار الصين منع الأطفال من استخدام الهواتف الذكية

وتابع قائلًا: "بالطبع هناك حلول، ويمكن للأطفال الحصول على كلمات المرور لأجهزة والديهم، لكن الإجماع العام هو أن قيود الألعاب قد تم تنفيذها بشكل جيد إلى حد ما".