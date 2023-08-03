هبوط في أسهم شركات التكنولوجيا بعد قرار الصين منع الأطفال من استخدام الهواتف الذكية

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية انخفاضًا كبيرًا، بعد توصية من المؤسسة المسؤولة عن الإنترنت في الصين بمنع الأطفال الأقل من 18 عامًا من استخدام الهواتف الذكية ليلًا.
ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تراجع أسهم شركات مثل علي بابا وموقع مشاركة الفيديو بيليبيلي منذ يوم الأربعاء، وشهدت المزيد من الخسائر في وقت مبكر من يوم الخميس.
وينص القانون المقترح على السماح للأطفال باستخدام هواتفهم لمدة ساعتين كحد أقصى في اليوم.
ويأتي ذلك بعد أربع سنوات من خضوع الأطفال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لقيود ممارسة الألعاب.
وستشهد القواعد التي اقترحتها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) أيضًا منع الأطفال من الوصول إلى الإنترنت على الأجهزة المحمولة من الساعة 22:00 إلى 06:00 بالتوقيت المحلي.
ويتطلب الاقتراح الصيني من اللاعبين في الصناعة بما في ذلك صانعو أجهزة الهاتف المحمول والتطبيقات ومتاجر التطبيقات تطوير وظيفة تسمى "الوضع الثانوي" لتعيين حدود الاستخدام والتي تختلف حسب العمر.
وبينما يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا بقضاء ساعتين على الهواتف يوميًا، سيتم تخصيص ثماني دقائق فقط لمن هم دون سن الثامنة.
وقال راي وانج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن ريسيرش للاستشارات ومقرها وادي السيليكون، لـ"بي بي سي": إن عمالقة التكنولوجيا من المرجح أن يكونوا مسؤولين عن تطبيق القواعد، تمامًا مثل كيفية عملها مع قيود الألعاب.
وتابع قائلًا: "بالطبع هناك حلول، ويمكن للأطفال الحصول على كلمات المرور لأجهزة والديهم، لكن الإجماع العام هو أن قيود الألعاب قد تم تنفيذها بشكل جيد إلى حد ما".
وأغلقت أسهم علي بابا منخفضة أكثر من 3% في هونج كونج يوم الأربعاء، وهبط سهم بيليبيلي بما يقرب من 7% في الإقليم.
وبحلول منتصف يوم الخميس، كان تداول علي بابا منخفضًا بنحو 2% بينما انخفض سهم بيليبيلي 0.5%.
ونفذت الصين عدة إجراءات للحد من إدمان ألعاب الفيديو، والتي يقول المسؤولون إنها تضر بصحة الأطفال.
وفي نوفمبر 2019، فرضت الدولة حظر تجول على الألعاب عبر الإنترنت للقصر.
وتم منع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من اللعب عبر الإنترنت بين الساعة 22:00 والساعة 8:00 صباحًا. كما تم تقييد 90 دقيقة من اللعب في أيام الأسبوع وثلاث ساعات في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات.
وبعد عامين تقريبًا، منعت السلطات الأطفال من اللعب لأكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع.
ووصفت إحدى وسائل الإعلام الحكومية الألعاب عبر الإنترنت بأنها "أفيون روحي".