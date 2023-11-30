هذه الحسابات على "جوجل" سيتم حذفها اعتبارًا من يوم الجمعة

من المقرر أن تبدأ شركة "جوجل" في تطبيق قرارها بحذف عدد من الحسابات الموجودة على خدماتها المختلفة، اعتبارًا من غد الجمعة.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن كافة الحسابات غير النشطة، والتي لم تستخدم منذ عامين على "جوجل" ستكون عرضة للحذف تقريبًا اعتبارًا من يوم الجمعة.
وقالت الشركة إنها ستتبع نهجًا تدريجيًا، بدءًا بالحسابات التي "تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مرة أخرى أبدًا".
وتنصح "جوجل" مستخدميها بتسجيل الدخول إلى الحساب أو إرسال أي رسالة بريد إلكتروني منه، حتى يصبح الحساب نشطًا، ولا يكون عرضة للحذف.
وأرجعت الشركة الأمريكية قرارها إلى "أسباب أمنية"، مشيرة إلى أن الحسابات المنسية وغير المستخدمة أكثر عرضة للاختراق، خاصة وأن حساب "جوجل" يمكن المستخدمين إمكانية الوصول لمعظم منتجات الشركة من "جي ميل" إلى "يوتيوب" وخدمات التخزين السحابي "درايف" بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور.