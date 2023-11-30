هذه الحسابات على "جوجل" سيتم حذفها اعتبارًا من يوم الجمعة

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن كافة الحسابات غير النشطة، والتي لم تستخدم منذ عامين على "جوجل" ستكون عرضة للحذف تقريبًا اعتبارًا من يوم الجمعة.