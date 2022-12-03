"آبل" تطلق نسخة محدثة من أنظمة iOS.. "آيفون" سيطلب النجدة عند الحوادث

وكانت آبل قد أشارت سابقًا إلى أن ميزة Crash Detection الجديدة تتفعل تلقائيًّا عند اكتشاف خلل معين في عمل مستشعرات G-force، وأن هذه الميزة قد تساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح.