سامسونج توسّع شاشات Micro RGB بأحجام جديدة وذكاء متقدم

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عزمها توسيع تشكيلة شاشات التلفزيون بتقنية Micro RGB خلال عام 2026، عبر طرح أحجام جديدة ومجموعة من الميزات التقنية المتقدمة، في خطوة تعزز حضورها في فئة الشاشات الفاخرة.

وأوضحت الشركة أن التشكيلة الجديدة ستشمل شاشات سينمائية تبدأ من حجم 115 بوصة وتصل إلى 55 بوصة، مع تحسينات ملحوظة في دقة الألوان وقدرات المعالجة الذكية، بما يلبي احتياجات مختلف مساحات المعيشة العصرية.

وقال هون لي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم شاشات العرض المرئي في سامسونج، إن تشكيلة Micro RGB الجديدة تقدم ألوانًا أكثر حيوية ووضوحًا فائقًا، ما يجعل تجربة مشاهدة الأفلام والبرامج الرياضية والتلفزيونية أكثر تفاعلية وجاذبية، مؤكدًا أن توسيع التشكيلة يرسخ فئة جديدة بمعايير عالية للجودة والأداء.

وتعتمد تقنية Micro RGB على مصابيح LED حمراء وخضراء وزرقاء بأبعاد تقل عن 100 ميكرومتر، يعمل كل منها بشكل مستقل، ما يتيح تحكمًا دقيقًا في الإضاءة وتحسينًا كبيرًا في دقة الألوان والتباين.

وتعزز سامسونج هذه التقنية بمحرك Micro RGB Pro المزود بشريحة ذكاء اصطناعي من الجيل التالي، تتيح تحسين الوضوح والواقعية على مستوى كل إطار، إلى جانب تقنيات Micro RGB Color Booster Pro وMicro RGB HDR Pro التي توفر ألوانًا نابضة بالحياة وتجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.

كما تتضمن الشاشات تقنيات إضاءة متقدمة مع تعتيم محسّن لألوان RGB، إلى جانب مزايا ذكاء اصطناعي تشمل البحث التفاعلي، والإجابة الفورية عن الأسئلة، والتوصيات الاستباقية، والترجمة الفورية، والخلفيات التفاعلية.

وتدعم الشاشات الجديدة تقنية Glare Free للحد من الانعكاسات والحفاظ على وضوح الألوان والتباين في مختلف ظروف الإضاءة، إضافة إلى نظام صوتي متطور متعدد الأبعاد، وصوت مكاني ثلاثي الأبعاد يتكيف مع نوع الغرفة والمحتوى المعروض.

ومن المقرر أن تعرض سامسونج شاشات Micro RGB الجديدة خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير المقبل.