"واتساب" يطرح تحديثًا يحسّن التجربة المرئية لمكالمات الفيديو

وفي الوقت الحالي، إذا أراد المستخدم إعادة مشاركة تحديث حالة واتساب، فعليه أخذ لقطة شاشة ثم إعادة تحميلها إلى واتساب، وهو أمر غير ممكن إذا كان مقطع فيديو أو صورة متحركة (GIF).