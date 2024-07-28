"واتساب" يطرح تحديثًا يحسّن التجربة المرئية لمكالمات الفيديو

طرح تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" تحديثًا جديدًا لإصدار "البيتا" التجريبي يتضمن تحسينًا مثيرًا للتجربة المرئية لمكالمات الفيديو.
وأوضحت صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية وموقع "واب بيتا إنفو" المعني بأخبار تحديثات "واتساب" التجريبية، أن التحديث الجديد سيكون مخصصًا لمستخدمي إصدار "أندرويد".
ويمكّن التحديث الجديد مستخدمي "واتساب" من الحصول على ميزة الواقع المعزز لتأثيرات المكالمات المرئية والمرشحات الخاصة بها، لتحسين التجربة المرئية الشاملة لمكالمات الفيديو عبر التطبيق من خلال تخصيص المستخدمين تفاعلاتهم باستخدام مرشحات الوجه الديناميكية وتأثيرات المكالمات.
ويمكن كذلك من خلال التحديث، الحصول على تأثيرات وفلاتر مكالمات الواقع المعزز، التي تضفي عنصرًا ممتعًا وتفاعليًّا على مكالمات الفيديو.
على سبيل المثال، يمكن خلال هذه الميزة، تمكين أداة التنقيح لتنعيم مظهر البشرة ووضع الإضاءة المنخفضة لتحسين الرؤية في البيئات الخافتة.
كما يقدم واتساب أيضًا أداة تحرير الخلفية، وهي مثالية للمؤتمرات الجماعية حيث قد يرغب المستخدمون في تخصيص محيطهم أو طمس عوامل التشتيت.
وتتوقع التقارير أن يتم تزويد باقي مستخدمي واتساب بالإصدار العام بهذه الميزة خلال الأسابيع المقبلة.
كما طرح التطبيق كذلك ميزة إعادة مشاركة تحديثات الحالة، بصورة مشابهة لما يتم استخدامه في تطبيق إنستجرام التابعة لشركة "ميتا".
وفي الوقت الحالي، إذا أراد المستخدم إعادة مشاركة تحديث حالة واتساب، فعليه أخذ لقطة شاشة ثم إعادة تحميلها إلى واتساب، وهو أمر غير ممكن إذا كان مقطع فيديو أو صورة متحركة (GIF).