تسريبات تكشف مواصفات قد تدعم بها "أبل" هواتف "آيفون 17" و"آيفون 17 بلس"

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن مواصفات قد تدعم بها "أبل" هواتفها المرتقبة "آيفون 17" و"آيفون 17 بلس".
وأوضحت المصادر أن هواتف "آيفون" الجديدة ستتمتع بشاشات "بروموشن" مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
كما أفادت المصادر بأن الشاشات الجديدة ستكون بتقنية "إل تي بي أو أوليد"، هو ما يعني أن هذه الهواتف ستكون أرخص، نظراً لأن هذه التقنيات أقل في التكلفة عن الشاشات الحالية.
كما ستسمح هذه الشاشات أيضاً بـ"التحكم الدقيق" في معدل التحديث"، ما يتيح ميزة "التشغيل الدائم" للشاشة.
ووفقاً لمصدر الصناعة، أرسلت الشركة المصنعة للشاشات عيناتها إلى Apple العام الماضي.
ولكن تشير المصادر إلى أن "أبل" لن تتمكن من إضافة تقنيات الشاشة الجديدة في هواتف "آيفون 16" وقد تدخل في هواتف "آيفون 17" لعام 2025.