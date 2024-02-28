تسريبات تكشف مواصفات قد تدعم بها "أبل" هواتف "آيفون 17" و"آيفون 17 بلس"

كما أفادت المصادر بأن الشاشات الجديدة ستكون بتقنية "إل تي بي أو أوليد"، هو ما يعني أن هذه الهواتف ستكون أرخص، نظراً لأن هذه التقنيات أقل في التكلفة عن الشاشات الحالية.