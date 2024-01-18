نظرة شاملة على أيقونات "سامسونج" الجديدة "جلاكسي إس 24"

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، النقاب رسميًّا عن عائلة هواتفها الجديدة "جلاكسي إس 24"، والتي جاءت في 3 إصدارات وهي "جلاكسي إس 24" و"جلاكسي إس 24 ألترا" و"جلاكسي إس 24 بلس".