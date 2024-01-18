نظرة شاملة على أيقونات "سامسونج" الجديدة "جلاكسي إس 24"

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، النقاب رسميًّا عن عائلة هواتفها الجديدة "جلاكسي إس 24"، والتي جاءت في 3 إصدارات وهي "جلاكسي إس 24" و"جلاكسي إس 24 ألترا" و"جلاكسي إس 24 بلس".
ودعمت سامسونج هواتفها الجديدة بقدرات ذكاء اصطناعي جديدة، دعمت المواصفات المميزة الاستثنائية.
وسنقدم في التقرير التالي نظرة شاملة على هواتف "جلاكسي إس 24" الجديدة.
الأبعاد: 79×8.6×162.3 ملليمتر
الوزن: 233 جرام
الشاشة: زجاجية مدعوم بطبقة "جوريلا جلاس آرمور" المقاومة للخدش والكسر.
الجهة الخلفية: واجهة زجاجية من نوع "جوريلا جلاس" المقاومة للخدش والكسر.
الهيكل: مصنّع من التيتانيوم ومقاوم للغبار والماء بمعيار "آي بي 68" القادر على البقاء تحت الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر.
قلم إلكتروني: مصنّع من الستاليس يعمل بالبلوتوث، ويدعم مقياس التسارع والدوران.
الشاشة: بقياس 6.8 بوصة من نوع "داينميك أموليد" بتردد 120 هرتز بدقة "إتش دي آر 10 بلس" ومعدل 3088×1440 بيكسل.
المعالج: سنابدراجون 8 الجيل الثالث بمعدل 8 نانومتر ثماني النواة.
الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي "رام" 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت وصولًا إلى 1 تيرابايت.
الكاميرا الخلفية: رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل مدعومة بتقنية "بي دي إيه إف" متعددة الاتجاهات ذات الضبط التلقائي للصورة بالليزر.
وكاميرا "تليفوتوغرافي" بدقة 50 ميجابيكسل بقدرة تقريب بصري 5 أضعاف.
وكاميرا "مقربة" بدقة 10 ميجابيكسل وقدرة تكبير بصري 3 أضعاف.
وكاميرا "ذات عدسات واسعة جدًّا" بدقة 12 ميجابيكسل
الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل
تصوير الفيديو: بدقة تصل إلى 8 كي للكاميرات الخلفية و4 كي للكاميرا الأمامية.
البطارية: 5000 مللي أمبير في الساعة وقدرات شحن سريعة قادرة على شحن الهاتف بنسبة 65% في 30 دقيقة.
الاتصال: يدعم الجيل الخامس للاتصالات والهاتف مزود بشريحتي اتصالات.
تقنيات أخرى: قارئ بصمات أصابع تحت الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية.
الأسعار: تبدأ من 1300 دولار وصولًا إلى 1660 دولار أمريكي.
الأبعاد: 75.9×158.7×7.7 ميلليمتر
الوزن: 197 جرام
الشاشة: زجاجية من نوع "جوريلا جلاس فيكتوس 3" المقاومة للخدش والكسر.
ظهر زجاجي من نوع "جوريلا جلاكس فيكتوس 3" المقاوم للخدش والكسر.
الهيكل: إطار من الألمونيوم المدرع الذي يمنح الهاتف قوة أكبر في التحمل أثناء السقوط أو الخدش ومقاوم للغبار/الماء بمعيار "آي بي 68".
الشاشة: 6.7 بوصة من نوع "داينميك أموليد 2 إكس" بتردد "120 هرتز" ودقة "إتش دي آر 10 بلس" ومعدل 3088×1440 بيكسل.
معالج: سنابدراجون 8 الجيل الثالث (في أسواق الولايات المتحدة وكندا) و"أكسيونز 2400" (في باقي الأسواق العالمية) ثماني النواة.
الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت وصولًا إلى 512 جيجابايت.
الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل
كاميرا تليتوتوغرافي: بدقة 10 ميجابيكسل
كاميرا فائقة الاتساع: 12 ميجابيكسل
كاميرا أمامية: 12 ميجابيكسل
تصوير الفيديو: بدقة 8 كي للكاميرا الخلفية و4 كي للكاميرا الأمامية.
البطارية: 4900 ميللي أمبير في الساعة وقدرة شحن فائقة السرعة قادرة على شحن الهاتف بنسبة 65% في 30 دقيقة.
الاتصال: يدعم الجيل الخامس للاتصالات ومزود بشريحتي اتصالات.
تقنيات أخرى: قارئ بصمات أصابع تحت الشاشة مدعوم بالموجات فوق الصوتية.
السعر: يبدأ من ألف دولار وصولا إلى 1120 دولار.
الأبعاد: 75.9×158.5×7.7 ملليمتر
الوزن: 168 جرام
الواجهة: واجهة زجاجية أمامية من نوع "جوريلا جلاس فيكتوس 3" وواجهة خلفية زجاجية من نوع "جوريلا جلاكس فيكتوس 3".
الهيكل: مصنع من الألمونيوم المقاوم للسقوط والخدش، ومقاوم للغبار والماء بمعيار "آي بي 68".
الشاشة: 6.2 بوصة من نوع "داينميك إل تي بي أو أموليد 2 إكس" بتردد 120 هرتز ودقة "إتش دي آر 10 بلس" ومعدل 2340×1080 بيكسل.
معالج: سنابدراجون 8 الجيل الثالث بمعيار 4 نانومتر (في الولايات المتحدة وكندا) وأكسيونز 2400 (في باقي الأسواق العالمية) ثماني النواة.
الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وصولًا إلى 512 جيجابايت.
الكاميرا الخلفية: رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل
كاميرا تليفوتوغرافي: بدقة 10 ميجابيكسل
كاميرا فائقة الاتساع: بدقة 12 ميجابيكسل
كاميرا أمامية: 12 ميجابيكسل
تصوير فيديو: 8 كي للكاميرا الخلفية و4 كي للكاميرا الأمامية.
البطارية: 4000 ميللي أمبير في الساعة، وتقنية شحن سريع يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 30 دقيقة.
الاتصال: يدعم الجيل الخامس للاتصالات ومدعوم بشريحتي اتصالات.
تقنيات متفرقة: قارئ بصمات أصابع تحت الشاشة مزودة بالموجات فوق الصوتية.
السعر: يبدأ من 800 دولار وصولًا إلى 860 دولارًا.