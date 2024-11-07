"سامسونج" تكشف النقاب عن أول شريحة في العالم مزودة بـ"رام" ذات سعة 24 جيجابايت

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، النقاب عن أول شريحة في العالم مزودة بذاكرة وصول عشوائية "رام" ذات سعة وصلت إلى 24 جيجابايت.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هذه الشريحة "GDDR7" ستُدخِل العالم في جيل جديد من الحوسبة الذكية.
وأشارت إلى أن الشريحة الجديدة ذات سعة وسرعة رائدة، تتجاوز 40 جيجابايت في الثانية، وسعة تخزينها تجعلها قادرة على تشغيل مختلف التطبيقات المستقبلية العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عن طريق دعم سرعات بطاقات الرسوميات وأجهزة الألعاب والقيادة الذاتية.
ومن المقرر أن تبدأ عملية التحقق مع كبار عملاء من وحدة معالجة الرسوميات هذا العام، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في أوائل العام المقبل
وقال يونج تشول باي، نائب الرئيس التنفيذي لتخطيط منتجات الذاكرة في شركة سامسونج: "بعد تطوير أول ذاكرة DRAM بسعة 16 جيجابايت في العام الماضي، عززت سامسونج ريادتها التكنولوجية في سوق ذاكرة DRAM الرسومية بهذا الإنجاز الأخير".
وذكرت سامسونج أن الشريحة تم تصميمها بتقنيات الجيل الخامس بمعيارية 10 نانومتر؛ مما يتيح زيادة كثافة الخلايا بنسبة 50%، مع الحفاظ على نفس حجم الحزمة مثل سابقتها، علاوة على أنها ستعمل على تحسين كفاءة الطاقة بنسبة تزيد على 30%.