إشارة لاستعادة مكانته.. 70 مليار دولار إيرادات "جوجل" في 3 أشهر

حققت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، أرباحًا صافية قدرها 15 مليار دولار، في الربع الأول من عام 2023، وبشكل تجاوز التوقعات؛ في إشارة إلى أن محرك البحث العملاق يستعيد مكانته.
وكشفت نتائج أعمال الشركة عن أن صافي الربح قد تراجع بنحو 8.4% ليصل إلى 15.051 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 16.43 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.
ووفق "سكاي نيوز عربية" بلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 1.17 دولار مقابل 1.23 دولار في نفس الفترة قبل عام، ومقارنة بتوقعات بلغت 1.07 دولار.
وبلغت الإيرادات الفصلية لجوجل نحو 70 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي، وأفضل بمليار دولار مما توقعه السوق.
وبلغت إيرادات الإعلانات الخاصة بموقع "يوتيوب" نحو 6.7 مليارات دولار، من 6.9 مليارات دولار قبل عام؛ بينما ارتفعت إيرادات "جوجل كلاود" إلى 7.4 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، من 5.8 مليارات دولار قبل عام، لتتحول الوحدة للربحية للمرة الأولى على الإطلاق بدخل تشغيلي بلغ 191 مليون دولار.
يُذكر أن جوجل كانت قد أعلنت أنها ستُسَرّح 12 ألف موظف أو 6% من قوتها العاملة في نفس فترة الثلاثة أشهر الأولى من 2023.