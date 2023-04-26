إشارة لاستعادة مكانته.. 70 مليار دولار إيرادات "جوجل" في 3 أشهر

وبلغت إيرادات الإعلانات الخاصة بموقع "يوتيوب" نحو 6.7 مليارات دولار، من 6.9 مليارات دولار قبل عام؛ بينما ارتفعت إيرادات "جوجل كلاود" إلى 7.4 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، من 5.8 مليارات دولار قبل عام، لتتحول الوحدة للربحية للمرة الأولى على الإطلاق بدخل تشغيلي بلغ 191 مليون دولار.