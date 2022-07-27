تسريبات تكشف تفاصيل كاميرات أجهزة "جوجل بيكسل" المقبلة

وذكرت المصادر أن جوجل تجهز هاتفًا ثالثًا ربما يكون باسم "بيكسل 7 ألترا"، وستكون كاميراته الرئيسية بمستشعرين أحدهما من سامسونج والآخر من سوني، دون توضيح الأسباب؛ ولكن يبدو أنه لدعم التقريب الفائق عن بُعد.