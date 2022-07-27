تسريبات تكشف تفاصيل كاميرات أجهزة "جوجل بيكسل" المقبلة

كشفت تسريبات من داخل شركة جوجل الأمريكية تفاصيل عن مواصفات كاميرات أجهرتها المرتقبة، بدءًا من هواتف "بيكسل 7"، و"بيكسل 7 برو"، وحاسبها اللوحي الجديد هاتف بيكسل المرتقب القابل للطي.
وأوضحت المصادر في تقرير لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتفيْ "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"، سيتمتعان بمستشعر كاميرا رئيسي من سامسونج مثل إصداريها السابقين "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"؛ لكن مع تحسين دقة الصورة بشكل كبير دون تحديد الدقة المتوقعة لهذه الهواتف.
أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فسيكون مستشعرها من إنتاج شركة "سوني" اليابانية، وسيأتي هاتف "بيكسل 7" بدقة تبلغ 11 ميجابيكسل، مع توفير تقنية ضبط تلقائي للصورة، أما "بيكسل 7 برو" فسيكون مدعومًا بكاميرا أمامية بمستشعريْن أحدهما من "سوني" وآخر خاص بالتقريب الفائق من "سامسونج".
وذكرت المصادر أن جوجل تجهز هاتفًا ثالثًا ربما يكون باسم "بيكسل 7 ألترا"، وستكون كاميراته الرئيسية بمستشعرين أحدهما من سامسونج والآخر من سوني، دون توضيح الأسباب؛ ولكن يبدو أنه لدعم التقريب الفائق عن بُعد.
وبالانتقال إلى حاسب "بيكسل اللوحي"، فسيحتوي على مستشعرين من سوني، في الكاميرا الأمامية والخلفية، وهو نفس مستشعر هاتف "بيكسل 6".
أخيرًا، يحتوي جهاز بيكسل القابل للطي، على مستشعر من سامسونج ومستشعرين آخريْن من سوني؛ أحدهما لدقة التقريب، والآخر لالتقاط صور ذات زاوية واسعة.