"ميتا" تختبر تقنية جديدة على "ثريدز"... ما علاقتها بـ"فيسبوك"؟

ويمكن أن يعمل هذا على تسهيل الأمر على مستخدمي فيسبوك أو منشئي المحتوى من أجل مشاركة أفكارهم ومقاطع الفيديو الصور الخاصة بهم بسهولة على "ثريدز" دون بذل المزيد من الجهد.