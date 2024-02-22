"ميتا" تختبر تقنية جديدة على "ثريدز"... ما علاقتها بـ"فيسبوك"؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "ميتا" الأمريكية تختبر حاليًا تقنية جديدة على تطبيقها الجديد "ثريدز"، والتي ستكون مرتبطة بتطبيقها الأشهر عالميًا "فيسبوك".
وأوضحت مصادر من داخل "ميتا" لموقع "تيك كرانش" التقني المتخصص أن الاختبار الجديد، تركز على إمكانية نشر المشاركات المتقاطعة من "فيسبوك" إلى "ثريدز".
ويمكن أن يعمل هذا على تسهيل الأمر على مستخدمي فيسبوك أو منشئي المحتوى من أجل مشاركة أفكارهم ومقاطع الفيديو الصور الخاصة بهم بسهولة على "ثريدز" دون بذل المزيد من الجهد.
في الوضع الحالي، يمكن لبعض المستخدمين مشاركة النصوص وربط المنشورات من "فيسبوك" إلى "ثريدز".
وأشارت المصادر إلى أن الاختبار الحالي يقتصر على نظام تشغيل "آي أوإس" وغير متوفر في دول الاتحاد الأوروبي.