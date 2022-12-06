"ميتا" تُهدد بالتوقف عن نشر الأخبار

وكتب مدير الاتصالات لشركة "ميتا" أندي ستون في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين: "في حال صادَقَ الكونجرس على مشروع القانون الصحفي غير المدروس، كجزء من التشريعات الخاصة بالأمن القومي؛ سنضطر لدراسة إمكانية إبعاد الأخبار من منصتنا".