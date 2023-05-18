أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق "تيك توك" بصورة شاملة

أعلنت ولاية مونتانا الأمريكية حظرها تطبيق "تيك توك" بصورة شاملة في الولاية؛ لتكون بذلك أول ولاية أمريكية تحظر تطبيقًا على الأجهزة الشخصية بصورة شاملة.
وأوضحت الولاية؛ وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير؛ وفقًا لما أورده حاكم الولاية "جريج جيانفورتي" خلال توقيعه قانون الحظر.
وعلّقت منصة "تيك توك" على قرار الحظر بقولها: "هذا القرار ينتهك حقوق التعديل الأول لشعب مونتانا".
وتخضع "تيك توك" منذ فترة للتدقيق من قِبَل السلطات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من إمكانية نقل البيانات إلى الحكومة الصينية.
وقال حاكم الولاية: إن فرض حظر على نطاق أوسع؛ سيعزز "أولويتنا المشتركة لحماية سكان مونتانا من مراقبة الحزب الشيوعي الصيني".
وردت إدارة تيك توك على القرار بقولها: "هناك مئات الآلاف من الناس، يستخدمون التطبيق في مونتانا".
وتابعت: "نريد طمأنة سكان مونتانا بأنهم يستطيعون الاستمرار في استخدام تيك توك للتعبير عن أنفسهم وكسب لقمة العيش والعثور على مجتمع؛ بينما نواصل العمل للدفاع عن حقوق مستخدمينا داخل وخارج مونتانا".
ويُتوقع أن تتحدى إدارة تيك توك، قرار الحظر أمام المحاكم الأمريكية.
ووفقًا لقرار الحظر، فسيُحظر على المتاجر الإلكترونية طرح "تيك توك" في الولاية؛ لكن لن يُمنع الأشخاص الذين لديهم بالفعل تيك توك من استخدامه.
وتحظر مونتانا استخدام تيك توك في الأجهزة الحكومية منذ ديسمبر الماضي.