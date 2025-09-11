تقنية استثنائية جديدة في هواتف "آيفون 17" لم تعلن عنها "أبل" في مؤتمرها الصحفي... تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تقنية جديدة استثنائية ستحظى بها هواتف "آيفون 17"، ولكن لم تعلن عنها "أبل" في مؤتمرها الصحفي الذي كشفت فيه عن الأجهزة وميزاتها ومواصفاتها.
وأوضحت التقارير أن هذه التقنية الجديدة تتمثل في تعديل "أبل" لميزة "عرض النبضة" لتعتيم الشاشة، والتي تعني ببساطة إطفاء الشاشة بسرعة ثم إعادة تشغيلها.
ونظرا لأن هذه الخاصية يمكن أن تسبب إجهاد للعين وصداعا وأعراض أخرى لبعض الأشخاص الحساسين، خاصة عند حدوثها بمعدل منخفض، فقررت "أبل" أن تجد لها حلا في هواتف "آيفون 17".
ولطالما كانت "أبل" من أسوأ الشركات في هذا المجال وكانت مستويات "عرض النبضة" لديها منخفضة للغاية.
ورغم أن هواتف "آيفون 17" لم تغير هذه التقنية، ولكنها منحت تلك المرة للمستخدمين إمكانية إيقاف "عرض النبضة" تماما، وهو ما سيكون حلا مثاليا للأشخاص الذين يعانوا من هذه الأزمة.
لن يكون إلا على المستخدم الانتقال إلى إعدادات إمكانية الوصول والبحث عن الإعداد المسمى "تنعيم نبضات الشاشة".
يذكر أن كثير من الشركات المصنعة للهواتف خاصة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" تحاول تقديم معدلات "عرض نبضة" عالية للتخفيف من حدة المشكلة، ولكن "أبل" قدمت في "آيفون 17" حلا كاملا للمشكلة من خلال تمكين المستخدم من إيقافها تماما.