تقنية استثنائية جديدة في هواتف "آيفون 17" لم تعلن عنها "أبل" في مؤتمرها الصحفي... تعرف عليها

ونظرا لأن هذه الخاصية يمكن أن تسبب إجهاد للعين وصداعا وأعراض أخرى لبعض الأشخاص الحساسين، خاصة عند حدوثها بمعدل منخفض، فقررت "أبل" أن تجد لها حلا في هواتف "آيفون 17".