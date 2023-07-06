لماذا يشكّل "ثريدز ميتا" تهديدًا قويًا وحقيقيًا لـ"تويتر"؟

وفي واقع الأمر لا تنشئ "ميتا" تطبيقًا من الصفر، بل هي تستفيد من متابعي "إنستجرام" الذين يزيد عددهم على مليار شخص، مما يمنحها فرصة هائلة في المنافسة على منصات أخرى بديلة لـ"تويتر" مثل "بلوسكاي" أو "ماستودون".