"تيك توك" تسحب موسيقى "تايلور سويفت" وعدد من النجوم من منصتها

كشفت تقاريرُ صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" أزالت المقاطعَ الموسيقية الخاصة بالنجمة "تايلور سويفت"، وعدد من النجوم على منصتها.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن هذا الإجراء يأتي على خلفية خلاف قانوني بين "تيك توك" وشركة "يونفرسال ميوزيك"، بعد انتهاء صلاحية اتفاقية الترخيص بين المنصة والشركة أمس الأربعاء، ولم يتمّ التوصل إلى صفقة جديدة.
وقالت "يونفرسال ميوزيك": "تيك توك تريد دفع جزء بسيط من السعر الذي تدفعه مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، للوصول إلى أغانيها"، وهو ما ردّت عليه "تيك توك" بأن الشركة بتقديم "سرد وخطاب كاذب".
وسيتمّ كتم صوت جميع مقاطع الفيديو التي تحتوي على موسيقى "يونفرسال ميوزيك"، ولن يكون من الممكن إنشاء مقاطع فيديو جديدة باستخدام تلك المقاطع.
وأبرزُ الفنانين الذين اختفت أغانيهم مثل سويفت، أريانا غراندي، وكاتي بيري، باستثناء عدد قليل من الأغاني الموجودة على تسميات أخرى.
وتحصل شركات الموسيقى والفنانون على مدفوعات حقوق الملكية عند تشغيل أغانيهم على منصات البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى "تيك توك" يتمّ استخدامها كموسيقى داعمة لمقاطع الفيديو التي تم تحميلها على الموقع.
ولكن كان هناك منذ فترة طويلة عدمُ ارتياح بشأن ضآلة ما تدفعه هذه المنصات؛ وهو ما تطوّر في هذه الحالة إلى خلاف كبير وعلني للغاية.
وفي رسالة مفتوحة زعمت "يونفرسال ميوزيك" أن "تيك توك" تحاول في النهاية بناءَ شركة قائمة على الموسيقى، دون دفع قيمة عادلة للموسيقى.
وتابعت بقولها: "تشعر بالقلق أيضًا بشأن الحصول على تعويض عادل للفنانين مقابل الأغاني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها لتبدو وكأنها فنانون حقيقيون".