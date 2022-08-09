"سناب شات" يكشف عن تقنية تضيف ميزات "تحكم" جديدة للآباء

كشفت منصة التراسل الفوري المصور "سناب شات" عن تقنية جديدة، تمنح ميزات "تحكم" مميزة للآباء لمتابعة حسابات أبنائهم المراهقين الصغار.
وأوضحت سناب شات، في بيان نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنها اطلقت أداة جديدة أسمتها "مركز عائلة سناب شات"، والذي يعرض للآباء كافة أنشطة أبنائهم المراهقين الصغار على سناب شات، وعرض قائمة أصدقائهم.
وستظهر هذه الأداة داخل تطبيق "سناب شات" تحت اسم "Family Center"، والتي ستسمح بعرض أسماء الأشخاص الذي تراسلوا مع أطفالك خلال آخر 7 أيام.
ولن تسمح الأداة الجديدة للآباء بقراءة الدردشات بين أطفالك وأولئك الأشخاص، بل يمكن فقط عرض أسمائهم وملفاتهم الشخصية.
ويمكن من خلال هذه الأداة، الإبلاغ بصورة "سرية" عن بعض الحسابات، التي يعتقدون أنها تنتهك قواعد "سناب شات" وتحاول التواصل مع أطفالهم بطريقة غير محببة.
وعدل كذلك "سناب شات" من ميزة "توصية الأصدقاء"، بعد مطالبات عديدة بزيادة أمان الأطفال والمراهقين، حيث لن يتمكن أي بالغ من الوصول لأي حساب مملوك لمستخدم يتراوح عمره من 13 إلى 17 عاما.
ويمكن للمراهقين بدورهم منع آبائهم من تصفح حساباتهم عبر هذه الأداة، عن طريق عدم تفعيلها أو الاشتراك بها، كما أن "سناب شات" يزيل تلقائيا أي مستخدم يزيد عمره على 18 عاما هذه الأداة من تطبيقه.
ووعدت "سناب شات" بتقديم عدد أكبر من المزايا عبر "مركز العائلة"، والتي ستتضمن عناصر تحكم إضافية للوالدين وأبنائهم.