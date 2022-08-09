"سناب شات" يكشف عن تقنية تضيف ميزات "تحكم" جديدة للآباء

ويمكن للمراهقين بدورهم منع آبائهم من تصفح حساباتهم عبر هذه الأداة، عن طريق عدم تفعيلها أو الاشتراك بها، كما أن "سناب شات" يزيل تلقائيا أي مستخدم يزيد عمره على 18 عاما هذه الأداة من تطبيقه.