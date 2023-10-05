كل ما تريد معرفته عن أيقونتيْ "جوجل" الجديد "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو"

هناك الكثير من الطرق لاستخدام المستشعر، لكن معظمنا نجا هذه الفترة الطويلة دون حمل مقياس الحرارة في كل مكان، ولست متأكدًا من أننا سنبدأ فجأة في الاعتماد عليه.