كل ما تريد معرفته عن أيقونتيْ "جوجل" الجديد "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو"

أطلقت شركة "جوجل" رسميًّا هاتفيها الرائدين "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو"، ونقدم لكم في التقرير التالي أبرز ما تم رصده مع النظرة الأولى للهاتفين.
ويظهر من النظرة الأولى للهاتفين أنهما متشابهين إلى حد كبير؛ ولكن "بيكسل 8" أصغر قليلًا؛ مما يسهل استخدامه بيد واحدة؛ فيما يتميز "بيكسل 8 برو" بمظهر غير لامع جديد وكاميرات متطورة ومستشعر درجة حرارة مثير للاهتمام.
وتأتي هواتف بيكسل 8 بمعالج "تينسور" الجيل الثالث الخاصة بشركة جوجل، وتحسينات في المساعد الذكي.
يظهر أن سعر هاتف "بيكسل 8" ارتفع بنحو 100 دولار عن الإصدار السابق؛ حيث سيتم طرحه بأسعار تبدأ من 699 دولارًا؛ فيما ستبدأ أسعار "بيكسل 8 برو" بـ999 دولارًا أمريكيًّا بنفس الزيادة عن الإصدار الأسبق.
لعل أحد أبرز التغييرات الهامة في هواتف "بيكسل 8" هو مستشعر درجات الحرارة الجديد، الذي سيقدم أمرًا صحيًّا جديدًا على عالم الهواتف الذكية؛ حيث سيمكنه قياس درجات حرارة المستخدمين والأسطح المختلفة.
ويوجد مستشعر درجة الحرارة أسفل الفلاش الموجود على شريط كاميرا، في هاتف "بيكسل 8 برو؛ بينما لا تتوفر هذه الخاصية في هاتف "بيكسل 8".
ولتشغيل هذه الخاصية سيتعين عليك تشغيل تطبيق درجة الحرارة الجديد لتحديد نوع الجسم الذي تحاول قياسه، سواء أغذية أو مواد عضوية أو جديد أو زهور أو بلاستيك أو مطاط أو قماش وما إلى ذلك من أمور.
في الوقت الحالي، تنتظر Google موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتمكين Pixel 8 Pro من أخذ قراءات درجة حرارة الجسم؛ ولكن لا شيء يمنعك حقًّا من تحديد الخيار "الافتراضي" العام وتوجيه مستشعر الأشعة تحت الحمراء نحو جبهتك. فقط اعلم أنه ليس التطبيق المعلن عنه، وأن القراءة قد لا تكون دقيقة بنسبة 100%.
ومع ذلك، باستخدام التطبيق والخوارزميات الحالية، يمكنك التحقق من درجة حرارة ماء الاستحمام قبل وضع طفلك فيه، أو التأكد من أن المقلاة ساخنة بدرجة كافية قبل لصق شريحة اللحم فيها.
هناك الكثير من الطرق لاستخدام المستشعر، لكن معظمنا نجا هذه الفترة الطويلة دون حمل مقياس الحرارة في كل مكان، ولست متأكدًا من أننا سنبدأ فجأة في الاعتماد عليه.
تم دعم هواتف "بيكسل 8" بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد؛ حيث يقدم المساعد حاليًا تلخيصًا للمقالات وصفحات الويب وقراءتها بصوت عالٍ وترجمتها.
وتبرز ميزة تحديثات المساعد الجديدة؛ أنه يمكنه تنفيذ أي مهمة في مدة لا تتخطى الـ10 ثوان فقط.
وتم تقديم تحديثات بالنسبة للمساعد؛ لمعرفة طبيعة الاتصالات الواردة لهاتفك، هل اتصالات خاصة بالعمل أم اتصالات خاصة بشحنة أو طرد تنتظره أم اتصالات عائلية.
كاميرات هاتف "بيكسل 8 برو" تتميز بأنها فائقة الدقة بدقة 48 ميجابيكسل، وتستخدم مستشعرًا لنظام التقريب المحسن بصورة كبيرة لمنح رؤية أوسع وبدقة أفضل من كل الإصدارات السابقة، كما تتمتع الكاميرا الأساسية بنفس الإعدادات بدقة 50 ميجابيسكل.
التغيير الأكثر أهمية بالنسبة للكاميرات، هو إعادة جوجل تصميم تطبيق الكاميرا الخاص بها بالكامل، لتسهيل الوصول إلى عناصر التحكم اليدوية.
مع التصميم الجديد، يوجد زران في الأسفل يتيحان لك التبديل بين التقاط الصور والفيديو، وهذا أكثر تنظيمًا، نظرًا لأن أجهزة "بيكسل" تقدم أوضاعًا مختلفة مثل Action لإضافة ضبابية الحركة إلى لقطاتك.
كما مكّنت عملية إعادة التصميم هذه جوجل من استخدام الوضع الاحترافي؛ مما يتيح لك التحكم اليدوي في الإعدادات التي تحمل علامة السطوع والظل وتوازن اللون الأبيض، بالإضافة إلى التقاط الصور الثابتة بدقة كاملة تبلغ 50 ميجابكسل. وسيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات لتشغيل الوضع اليدوي، وسيؤدي القيام بذلك إلى إيقاف تشغيل ميزة التبديل التلقائي للعدسة.
بعض أكبر التحسينات على كاميرات Pixel 8 موجودة في تسجيل الفيديو ومعالجته؛ فالميزة الرئيسية الجديدة هي Video Boost، والتي ستقوم بتحميل مقاطعك إلى السحابة لتحسينها باستخدام معالجات جوجل الأكثر قوة.
وبالإضافة إلى الكاميرات والمساعد ومستشعر درجة الحرارة، هناك بعض التحديثات عبر سلسلة Pixel 8 الجديرة بالذكر. على سبيل المثال، تم اعتبار Face Lock الآن مطابقًا لمعايير الأمان الداخلي للشركة؛ وبالتالي يمكن استخدامه في المزيد من المجالات مثل مصادقة الدفع عبر الهاتف المحمول أو تسجيل الدخول إلى التطبيقات.
يتم تمكين ذلك جزئيًّا بواسطة شريحة Tensor G3 في كلا الهاتفين، والتي تعمل أيضًا على تشغيل أشياء مثل Audio Magic Eraser، وتصفية المزيد من المكالمات غير المرغوب فيها والمزيد.
تقدم جوجل أيضًا اسمًا جديدًا للشاشات التي تستخدمها على Pixels- Actua على الهاتف الأصغر وSuper Actua على Pro، وهي توفر صورة أكبر إشراقًا ووضوحًا من شاشات "سوبر ريتينا" التقليدية.
هاتف "بيكسل 8" يحتوي على شاشة بقياس 6.2 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز؛ فيما يتمتع هاتف "بيكسل 8 برو" بشاشة بقياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز أيضًا.
ما تتميز به أجهزة "بيكسل 8" أيضًا هو ألوانها المميزة بين الأزرق الفاتح والأبيض البورسلين والوردي أو الخوخي الفاتح.