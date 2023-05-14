6 مهام رئيسية تنوي رئيسة "تويتر" الجديدة أن تنفذها في أيامها الأولى

لكن التحدي في تويتر مختلف؛ إذ يرغب معظم المعلنين في تجنب الارتباط بالمحتوى المشكوك فيه؛ لكن ماسك تَبَنّى الجدل؛ حيث قام بتقطيع الفِرَق التي تقدم اعتدال المحتوى وتراقب التحيز العنصري والسياسي المحتمل في أنظمة توصيات تويتر، كما خفف القواعد لمكافحة خطاب الكراهية، ورحّب بالمستخدمين الذين حظرهم أسلافه لخرقهم قواعد محتوى تويتر؛ بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.