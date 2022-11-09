"إنستجرام" تعيد تصميم إصدارها على الويب... هذه تفاصيله

وأوضح رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن التحديث يأتي جنبًا إلى جنب مع جدول جديد من التحديثات لخدمات التطبيق، سيتم الكشف عنها تباعًا لأداء مهام متعددة بشكل أسرع وأسهل.