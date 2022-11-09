"إنستجرام" تعيد تصميم إصدارها على الويب... هذه تفاصيله

كشفت منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، النقاب عن إعادة تصميم جديد لإصدارها على الويب.
ويتضمن تحديث إنستجرام على الويب تغييرات كبيرة؛ بحيث يتضمن واجهة مستخدم مُحَدَّثة تستفيد بشكل أفضل من الشاشات الكبيرة، بدلًا من الظروف كإصدار أكبر من تطبيقات الهواتف المحمولة؛ وفقًا لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وأوضح رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن التحديث يأتي جنبًا إلى جنب مع جدول جديد من التحديثات لخدمات التطبيق، سيتم الكشف عنها تباعًا لأداء مهام متعددة بشكل أسرع وأسهل.
ونقل إنستجرام في تحديثه قوائم الصفحة الرئيسية والبحث والاستكشاف والرسائل والإشعارات إلى مكان جانبي جديد، يتم تصغيره إلى رموز اعتمادًا على حجم الشاشة.
وسيتم عرض القصص في الجزء العلوي، بينما يتم وضع ملفك الشخصي والاقتراحات والمزيد على اليمين.
وعند تحديد أي خيار قائمة، سيظل شريط القائمة في الجهة اليسرى؛ مما يجعل التنقل أسرع وأسهل.
وتعمل الواجهة الجديدة على تسهيل استخدام إنستجرام على الويب؛ لكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى وجود تطبيق مخصص لجهاز آيباد.