تقنية

تحديث على منتجات "كروم" وتحذير عالي الخطورة لـ"الأمن السيبراني"

يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدسة وأوصى بالتحديثات
تحديث على منتجات "كروم" وتحذير عالي الخطورة لـ"الأمن السيبراني"

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات "كروم" Chrome.

ونشرت Google عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة ماك، لينكس، وويندوز.

وقال المركز إن التهديد بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدسة (Heap buffer overflow) وثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (117.0.5938.132) لنظام التشغيل Windows وMac وLinux؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/stable-channel-update-for-desktop_27.html

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
منتجات Chrome

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