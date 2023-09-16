بعد غد.. توقف تطبيق "ماسنجر لايت" على أجهزة اندرويد

يتوقف تطبيق "ماسنجر لايت" بعد غد الإثنين، على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ولن يتمكن مستخدمو التطبيق من الوصول إليه أو استخدامه بعد هذا التاريخ.