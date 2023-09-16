بعد غد.. توقف تطبيق "ماسنجر لايت" على أجهزة اندرويد

يتوقف تطبيق "ماسنجر لايت" بعد غد الإثنين، على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ولن يتمكن مستخدمو التطبيق من الوصول إليه أو استخدامه بعد هذا التاريخ.
وتلقى عديدٌ من مستخدمي التطبيق رسائل من شركة "ميتا بلاتفورمس" المسؤولة عن تشغيل وتطوير التطبيق، تدعوهم إلى التحول إلى تطبيق "ماسنجر" العادي للاستمرار في التواصل مع الآخرين.
تم إطلاق تطبيق "ماسنجر لايت" عام 2016 لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة ذكية ذات أداء منخفض. يقدم التطبيق وظائف أساسية للتواصل ولا يستهلك كثيراً من موارد الهاتف مثل المساحة والمعالج.
وتم تنزيل التطبيق نحو 760 مليون مرة منذ إطلاقه، وتعد الهند أكبر دولة تستخدم التطبيق، تليها البرازيل وإندونيسيا، في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تنزيلاً للتطبيق.