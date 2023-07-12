رئيس شركة هندية يقرر استبدال الموظفين البشريين بـ"روبوت الذكاء الاصطناعي"

أثار قرار رئيس شركة هندية استبدال الموظفين البشريين بشركته بأنظمة "روبوت الذكاء الاصطناعي" حالة من الجدل.
وأوضح سوميت شاه؛ مؤسّس شركة "دوكان"، أنه استبدل 90% من موظفي الدعم ببرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار شاه؛ إلى أن برامج الدردشة الآلية حسّنت بشكل كبير الاستجابة الأولية ووقت حل استفسارات العملاء.
أثارت تصريحات رئيس الشركة الهندية حالة من الغضب عبر الإنترنت، وتخوف من أن يتسبّب الذكاء الاصطناعي في زيادة البطالة.
وقال شاه: "أعلم أنه هذا يعد قراراً صعباً، لكنه كان ضرورياً، خاصة أن الشركات الناشئة تعطي الأولوية للربحية".