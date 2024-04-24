تسريبات تكشف مواصفات معالج "كوالكوم" الجديد المخصص لأجهزة "ويندوز"

كشفت مصادرُ صحفية تفاصيلَ معالج شركة "كوالكوم" الأمريكية الجديدة "سنابدراجون إكس بلس" المخصص للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".
وسيكون المعالج الجديد أقلّ في السعر والمواصفات من معالج "سنابدراجون إكس إيليت"؛ حيث سيأتي بـ10 أنوية، ولكن سيكون بوحدة معالجة رسوميات ووحدة معالجة مركزية مماثلة للإصدار السابق.
وسيحتوي المعالج الجديد على نفس وحدة المعالجة العصبية التي توفر أداء أعلى من باقي المعالجات بنحو 45 درجة.
ولم تكشف كوالكوم رسميًّا عن موعد طرح "سنابدراجون إكس بلس" حتى الآن.
ورجحت المصادر أن يظهر هذا المعالج في حواسيب "سامسونج، ولينوفو" المحمولة الجديدة.