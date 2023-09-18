مصادر تكشف صورًا مسربة للوحيّ "موتو تاب جي 84"

وسيأتي لوحيّ "تاب جي 84" بدلًا من "موتو تاب جي 70"، ومن غير الواضح التوقيت الرسمي الذي سيتم طرح اللوحيّ فيه، ولا السعر المتوقع أن يتم طرحه به.