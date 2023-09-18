مصادر تكشف صورًا مسربة للوحيّ "موتو تاب جي 84"

تستعد شركة "موتورولا" لإطلاق حاسب لوحيّ يحمل نفس اسم هاتفها الأحدث "موتو جي 84"، وكشفت مصادر عن صور مسربة للوحيّ المرتقب.
وتشير التسريبات إلى أن "موتو تاب جي 84" سيحتوي على كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل، وسيُدعَم بقلم إلكتروني ولوحة مفاتيح مغناطيسية، ومكبرات صوت من نوع "إكس 2 جى بي إل 2" مع دعم "دولبي أوتو".
ويظهر من الصور شكلٌ يشبه الدبابيس موجودة في الأسفل، وهي مخصصة للوحة المفاتيح والغطاء المغناطيسي، وفي نفس الوقت سيتم تثبيت القلم مغناطيسيًّا على الظهر.
يمكننا أيضًا من التسريبات رؤية كاميرا سيلفي واحدة، ومنفذ USB-C على الجانب الأيسر، ودرج بطاقة على اليمين، ولكن لا يوجد مقبس صوت.
وسيأتي لوحيّ "تاب جي 84" بدلًا من "موتو تاب جي 70"، ومن غير الواضح التوقيت الرسمي الذي سيتم طرح اللوحيّ فيه، ولا السعر المتوقع أن يتم طرحه به.